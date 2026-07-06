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Zürcher Arbeitslosenquote sinkt leicht auf 2,8 Prozent

Die Arbeitslosenquote im Kanton Zürich ist im Juni leicht gesunken, von 2,9 auf 2,8 Prozent. Die Zürcher Wirtschaft sei weiterhin solide und die Geschäftslage bleibe stabil.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen stieg im Juni gegenüber dem Vormonat um 1164, wie das Amt für Arbeit am Montag mitteilte. Neu sind 8084 unbesetzte Stellen bei den RAV gemeldet. Besonders stark nachgefragt wurden im vergangen Monat Reinigungspersonal und Hilfsarbeitskräfte.

Die Geschäftslage der Zürcher Wirtschaft blieb im Juni insgesamt stabil und wird weiterhin positiver beurteilt als in der Gesamtschweiz. Auch der Ausblick auf die nähere Zukunft habe sich zuletzt insgesamt aufgehellt.

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