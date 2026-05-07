Zürcher Arbeitslosigkeit sinkt im April leicht

Die Zürcher Arbeitslosenquote ist im April leicht auf 2,9 Prozent gesunken. Insgesamt waren im vergangenen Monat rund 25'800 Personen ohne Stelle gemeldet.

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(Keystone-SDA) Die Zahl der Arbeitslosen im Kanton Zürich hat sich im April um 633 auf insgesamt 25’817 Personen verringert, wie die Volkswirtschaftsdirektion am Donnerstag mitteilte. Dieser Rückgang von 3,0 auf 2,9 Prozent ist vor allem auf saisonale Effekte zurückzuführen. Bereinigt um diese Schwankungen ergab sich hingegen ein minimaler Zuwachs von 122 Betroffenen.

Besonders in der Baubranche sowie im Handel fanden wieder mehr Menschen eine Anstellung. Gleichzeitig stieg das Angebot an freien Stellen deutlich an. Ende April waren bei den Arbeitsvermittlungszentren über 7600 offene Stellen registriert, was einem Plus von knapp 600 gegenüber dem Vormonat entspricht.

Vor allem für Reinigungskräfte sowie Fahrer im Bau- und Agrarsektor wurden vermehrt neue Mitarbeitende gesucht. Trotz dieser positiven Impulse beurteilen viele Unternehmen die künftige Entwicklung vorsichtiger. Die aktuelle Lage wird zwar als robust eingeschätzt, doch die Erwartungen für die kommenden Monate haben sich eingetrübt.