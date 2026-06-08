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Zürcher Bar fordert UNESCO-Titel für die Langstrasse

Keystone-SDA

Die Zürcher Olé Olé Bar hat eine Petition gestartet, um die Langstrasse zum UNESCO-Weltkulturerbe zu machen. Das Projekt erhält bereits prominente Unterstützung.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die bekannte Ausgehmeile sei ein einzigartiger gesellschaftlicher Schmelztiegel, wie das Lokal am Montag mitteilte. Mit dem Vorstoss soll erreicht werden, dass die UNESCO die lebendige Kultur des Quartiers offiziell als Erbe anerkennt.

Die Listen liegen ab sofort in der Bar sowie in zwölf weiteren Betrieben entlang der Strasse auf. Prominente wie der Schriftsteller Martin Suter und die Künstlerin Lara Stoll haben bereits unterzeichnet.

Schutz für historische Orte

Besonderen Fokus legen die Initianten auf Orte wie den Helvetiaplatz oder die Fassade des früheren Kino Rolands. Die Kampagne sei jedoch keine reine Gentrifizierungskritik, Wandel bringe auch Positives, solange Konstanten bleiben.

Weil nur staatliche Behörden offizielle Anträge bei der UNESCO einreichen dürfen, geht die Petition später ans Zürcher Stadtpräsidium. Danach folgt ein mehrjähriges Prüfungsverfahren. Ähnliche Bestrebungen gab es bereits in Hamburg oder Berlin.

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