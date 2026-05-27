Zürcher Beizen sollen späte Spiele der Fussball-WM zeigen können

Keystone-SDA

Das Zürcher Stadtparlament fordert die Übertragung von späten Spielen der Fussball-WM in den Boulevardcafés. Spiele, die bis 23 Uhr beginnen, sollen draussen gezeigt werden dürfen. Gleichzeitig scheiterte ein Vorstoss gegen Public Viewings auf öffentlichem Grund.

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(Keystone-SDA) Noch ist Eishockey-WM. Doch die Fussball-WM der Männer beginnt schon in zwei Wochen. Grund genug für den Zürcher Gemeinderat am Mittwoch gleich zwei Geschäfte zum Thema zu behandeln.

Beat Oberholzer (GLP) und Karin Weyermann (Mitte) forderten, dass neun Spiele während der KO-Phase auch gezeigt werden dürfen, wenn sie bis 23 Uhr beginnen. Ihren Vorstoss genehmigte der Rat mit 93 zu 22 Stimmen. Der Stadtrat signalisierte bereits, die Übertragungen der Spiele an Wochenenden und mit Schweizer Beteiligung zu erlauben.

Die AL scheiterte hingegen klar mit der Forderung, die Stadt solle Public Viewings auf öffentlichem Grund verbieten. Bei der WM 2022 in Katar entschied der Gemeinderat noch anders – was das Aus für das einzige geplante Public Viewing bedeutete.