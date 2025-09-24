The Swiss voice in the world since 1935
Zürcher Bernhard-Theater kann am Sechseläutenplatz bleiben

Keystone-SDA

Das Zürcher Bernhard-Theater kann auch nach dem Ersatz für den so genannten "Fleischkäse" am Sechseläutenplatz bleiben. Der Standort des Boulevard-Theaters war lange Zeit unsicher.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Das ist das, was wir wollten», sagte Theater-Chefin Hanna Scheuring gegenüber dem «Regionaljournal Zürich-Schaffhausen» von Radio SRF1 vom Mittwoch. «Als Theater, das keine Subventionen erhält, ist es uns wichtig, dass wir einen zentralen Standort haben.»

Das Bernhard-Theater sei zudem vom Opernhaus abhängig. «Wir sind auf diese Synergien angewiesen, sonst könnten wir gar nicht überleben.»

Opernhaus braucht mehr Platz

Im vergangenen Jahr gab das Opernhaus bekannt, dass es mehr Platz braucht. Deshalb will es den Erweiterungsbau, den so genannten «Fleischkäse», in dem auch das Bernhard-Theater seinen Standort hat, zu einem grossen Teil durch einen Neubau ersetzen.

Baustart ist, sofern Politik und Stimmbevölkerung zustimmen, voraussichtlich im Jahr 2030.

