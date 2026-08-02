Zürcher Bevölkerung hielt sich gut ans Feuerwerksverbot

Keystone-SDA

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Im Kanton Zürich ist es am Nationalfeiertag für einmal ruhig geblieben. Die Bevölkerung hat sich sehr gut ans Feuer- und Feuerwerksverbot gehalten.

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(Keystone-SDA) Bei der Kantonspolizei gingen seit Samstagmittag 40 Meldungen wegen des Abfeuerns von Feuerwerk ein, wie es bei der Medienstelle auf Anfrage hiess. Dabei gab es häufig auch mehrere Meldungen wegen eines Vorfalls. Anrufe wegen Holzkohlegrills oder offenen Feuern registrierte die Polizei rund 10, also auch wenig.

Für die Feuerwehr gab es entsprechend wenig Einsätze: Im ganzen Kanton mussten am Nationalfeiertag vier kleinere Brände gelöscht werden, darunter eine kleine Gruppe Bäume, eine brennende Hecke und einmal brennender Plastik.