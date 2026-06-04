Zürcher Bezirksgericht verurteilt illegalen Botox-Anbieter

Keystone-SDA

Das Zürcher Bezirksgericht hat einen 27-jährigen Pflegefachmann am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Er war wegen illegalen Schönheitsbehandlungen und mehreren Sexualdelikten angeklagt.

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(Keystone-SDA) Zusätzlich zur Freiheitsstrafe, die er absitzen muss, erhält der Pfleger eine bedingte Geldstrafe und eine Busse.

Gemäss Anklage spritzte er während rund zwei Jahren Botox, füllte Wangen und Lippen mit Hyaluron auf und bot den Kundinnen so genanntes «Vampir-Lifting» an. Dabei wird körpereigenes Blut zentrifugiert und das plättchenreiche Plasma in die Haut gespritzt. Auch «Fettweg-Spritzen» gehörten zu seinem Angebot. Dabei gab er sich als Arzt aus und verwendete teilweise abgelaufene Produkte.

Zusätzlich zu seinen illegalen Behandlungen war der 27-Jährige auch noch wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung sowie wegen Konsums und Weiterleiten von Kinder- und Tierpornobildern angeklagt. Die Sexualdelikte machen den grössten Teil seiner Strafe aus.