Zürcher Dolder-Bad wird erst ab Mitte Juni wiedereröffnet

Keystone-SDA

Der Umbau des Dolder-Freibads am Zürichberg dauert etwas länger als geplant. Statt Anfang Juni öffnet das Freibad erst zwischen dem 15. und 20. Juni, wie es auf der Website des Freibades heisst. Ein genaues Datum gibt es noch nicht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Ebenfalls länger als ursprünglich geplant dauert es beim Wellenbad. Solche Wellen wie auf diesem Bild aus dem Jahr 1952 hat das legendäre Dolder-Wellenbad schon lange nicht mehr geworfen. Schon zwanzig Jahre ist die legendäre Attraktion stillgelegt.

Das Wellenbad im Dolder Freibad wurde 2006 abgestellt, weil die Anlage defekt war und endgültig keine Ersatzteile mehr erhältlich waren. 72 Jahre lang wurde die Maschine immer zur vollen Stunde in Betrieb gesetzt und erfreute so Generationen von Kindern.

Eigentlich war geplant, die Wellenmaschine in diesem Sommer wiederaufleben zu lassen. Der Zustand der Anlage war jedoch schlechter als von Experten ursprünglich erwartet. Statt die alte Anlage zu renovieren, wird nun eine neue eingebaut. Die neue Wellenmaschine steht jedoch erst in der Badesaison 2027 bereit.