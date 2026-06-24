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Zürcher Drogenfahnder schnappen vier mutmassliche Dealer

Keystone-SDA

Mehrere Kilogramm Betäubungsmittel konnte bei vier Personen in mehreren Kantonen von den Kantonspolizeien sichergestellt werden. Dies geschah im Zuge eines Ermittlungsverfahrens der Stadtpolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Auf einen 57-jährigen Schweizer wurden Drogenfahnder der Stadtpolizei Zürich Anfang April aufmerksam. Sie kontrollierten ihn an der Europaallee im Kreis 4. Rund 200 Gramm Kokain und 50 Gramm Ketamin fanden sie bei dem Mann und verhafteten ihn.

Weitere Ermittlungen führten die Fahnder zu drei weiteren Männern, zwei Schweizer im Alter von 52 und 55 Jahren sowie einem 23-jährigen Bulgaren. Sie sollen alle gegen das Betäubungsmittelgesetz verstossen haben und wurden festgenommen.

In mehreren Kantonen fanden unter Beizug der jeweils zuständigen Kantonspolizeien Zugriffe statt. Dabei stellten die Fahnderinnen und Fahnder 3 Kilogramm Kokain und 3 Kilogramm MDMA, rund 4 Kilogramm Marihuana, rund 600 Gramm Metamphetamin und kleinere Mengen Ketamin und Amphetamin sicher. Zudem konnte Bargeld im wert von insgesamt rund 20’000 Franken sichergestellt werden. Auch zwei Schusswaffen wurden gefunden.

Gegen die vier Beschuldigten führt die Staatsanwaltschaft nun Strafverfahren wegen Verdachts auf Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Drei Beschuldigte befinden sich bereits in Untersuchungshaft.

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