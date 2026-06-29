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Zürcher Feuerwehr rettet mehrere Personen aus verrauchtem Gebäude

Keystone-SDA

Die Feuerwehr von Schutz und Rettung Zürich hat am späteren Montagnachmittag mehrere Personen aus einem Gebäude gerettet, in dem eine Wohnung brannte. Sie tat dies mit Hilfe einer Autodrehleiter, einer Steckleiter und mit sogenannten Fluchthauben. Das sind Hauben mit einer integrierten Atemluftflasche.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Den Brand löschte die Feuerwehr rasch, wie Schutz und Rettung Zürich am Montagabend mitteilte. Doch fünf Personen mussten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur weiteren Abklärung hospitalisiert werden. Insgesamt neun Personen wurden durch die Sanität vor Ort kontrolliert.

Die starke Rauchentwicklung im Gebäude machte das gesamte Gebäude vorübergehend unbewohnbar. Mehrere Dutzend Wohnungen sind betroffen. Mit Hilfe der Stadtpolizei wurde für die Bewohnerinnen und Bewohner eine Unterkunft für die Nacht organisiert. Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.

Das Gebäude befindet sich an der Kochstrasse in Zürichs Kreis 4.

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