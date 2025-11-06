The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zürcher Fussgängerverbände rekurrieren gegen das Trottoirparkieren

Keystone-SDA

Die Zürcher Fussgänger- und Sehbehindertenverbände wollen verhindern, dass künftig Autos auf den Stadtzürcher Trottoirs parkieren. Sie legen beim Bezirksrat Rekurs gegen diesen Teil der neuen Parkkartenverordnung ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) «Das Trottoir ist kein Parkplatz», stellten die Verbände in einer Mitteilung vom Donnerstag klar. Sie befürchten jedoch, dass aus den Stadtzürcher Trottoirs bald genau das wird.

Grund ist die Parkkartenverordnung, welche das Stimmvolk am 28. September guthiess. Diese beinhaltet, dass das Trottoirparkieren für Inhaber der erweiterten Gewerbebewilligung zugelassen wird. «Es werden Tausende solcher Parkkarten gelöst werden», fürchten die Verbände.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft