Zürcher Fussgängerverbände rekurrieren gegen das Trottoirparkieren

Keystone-SDA

Die Zürcher Fussgänger- und Sehbehindertenverbände wollen verhindern, dass künftig Autos auf den Stadtzürcher Trottoirs parkieren. Sie legen beim Bezirksrat Rekurs gegen diesen Teil der neuen Parkkartenverordnung ein.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Das Trottoir ist kein Parkplatz», stellten die Verbände in einer Mitteilung vom Donnerstag klar. Sie befürchten jedoch, dass aus den Stadtzürcher Trottoirs bald genau das wird.

Grund ist die Parkkartenverordnung, welche das Stimmvolk am 28. September guthiess. Diese beinhaltet, dass das Trottoirparkieren für Inhaber der erweiterten Gewerbebewilligung zugelassen wird. «Es werden Tausende solcher Parkkarten gelöst werden», fürchten die Verbände.