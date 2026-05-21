Zürcher Gebäudeversicherung verzeichnet rückläufige Schadensumme

Die Zürcher Gebäudeversicherung GVZ hat das Jahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Das Jahresergebnis liegt bei 17,3 Millionen Franken.

1 Minute

Das gute Abschneiden basiert vor allem auf einem ruhigen Unwetterjahr, wie die GVZ am Donnerstag mitteilte. Die Gesamtschadensumme sank im Vorjahresvergleich leicht auf 49,6 Millionen Franken.

Insgesamt bearbeitete das Unternehmen im vergangenen Jahr 1834 Schadenfälle. Während die Elementarschäden mangels schwerer Stürme auf tiefe 5,1 Millionen Franken fielen, stieg die Schadensumme bei Bränden wegen mehrerer teurer Grossfälle auf 44,5 Millionen Franken an.

Die Bruttoprämien wuchsen wegen der regen Bautätigkeit im Kanton Zürich um 1,3 Prozent auf 134,1 Millionen Franken. Die Rendite des Anlageportfolios lag bei 6,0 Prozent. Der Gewinn wird komplett dem Reservefonds gutgeschrieben, um kommende Schäden decken zu können.

Beliebte Artikel Meistdiskutiert