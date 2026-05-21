The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zürcher Gebäudeversicherung verzeichnet rückläufige Schadensumme

Die Zürcher Gebäudeversicherung GVZ hat das Jahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Das Jahresergebnis liegt bei 17,3 Millionen Franken.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

Das gute Abschneiden basiert vor allem auf einem ruhigen Unwetterjahr, wie die GVZ am Donnerstag mitteilte. Die Gesamtschadensumme sank im Vorjahresvergleich leicht auf 49,6 Millionen Franken.

Insgesamt bearbeitete das Unternehmen im vergangenen Jahr 1834 Schadenfälle. Während die Elementarschäden mangels schwerer Stürme auf tiefe 5,1 Millionen Franken fielen, stieg die Schadensumme bei Bränden wegen mehrerer teurer Grossfälle auf 44,5 Millionen Franken an.

Die Bruttoprämien wuchsen wegen der regen Bautätigkeit im Kanton Zürich um 1,3 Prozent auf 134,1 Millionen Franken. Die Rendite des Anlageportfolios lag bei 6,0 Prozent. Der Gewinn wird komplett dem Reservefonds gutgeschrieben, um kommende Schäden decken zu können.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

In Übereinstimmung mit den JTI-Standards

Mehr: JTI-Zertifizierung von SWI swissinfo.ch

Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!

Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft