Zürcher Gemeinderat gönnt Angestellten eine Woche mehr Ferien

Keystone-SDA

Die Angestellten der Stadt Zürich erhalten eine fünfte Ferienwoche. Dies hat der Gemeinderat am Samstag entschieden. Bisher haben sie vier Wochen Ferien plus sechs Betriebsferientage an Auffahrt und nach Weihnachten - de facto werden es neu also sechs Wochen.

(Keystone-SDA) Mit 73 Ja zu 45 Nein überwies das Stadtparlament eine Motion der Grünen an den Stadtrat. Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne) zeigte sich freiwillig bereit, den Vorstoss entgegenzunehmen. Er wird nun eine Vorlage ausarbeiten und diese dem Gemeinderat vorlegen.

Aktuell haben die städtischen Angestellten einen Tag mehr frei als diejenigen des Kantons. «Aber es wird als weniger wahrgenommen», sagte Leupi. Dies liegt daran, dass die Betriebsferientage nicht frei gewählt werden können.