Zürcher Gemeinderat will Zentralwäscherei Geld geben

Keystone-SDA

Das Stadtzürcher Parlament hat sich für eine finanzielle Unterstützung der umstrittenen Zentralwäscherei ausgesprochen. Ein Rückweisungsantrag der SVP blieb chancenlos.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Stadt Zürich hat dem Kulturraum ohne Konsumzwang auf dem Areal der ehemaligen Zentralwäscherei bisher die Miete erliessen. Neu sollen jährlich 150’000 Franken Subventionen dazukommen. Für 2026 beschloss der Stadtrat dies in eigener Kompetenz. Um den Beitrag nach 2026 abzusichern, braucht es noch eine Volksabstimmung. Die Zwischennutzung soll bis 2034 bestehen.

Der Gemeinderat zeigte sich am Mittwoch offen für die finanzielle Unterstützung. Er stimmte der Weisung mit 83 zu 33 Stimmen zu, dagegen waren FDP und SVP. Ein Rückweisungsantrag der SVP scheiterte mit der selben Stimmenzahl.

Die Bürgerlichen kritisierten, dass in der Vergangenheit ein Redner einer in Deutschland verbotenen Organisation in der Zentralwäscherei auftreten konnte. Andere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte verwiesen darauf, dass es sich um einen einzelnen Vorfall handelte. Die Zentralwäscherei tue viel mehr gegen Diskriminierung als andere Institutionen.