Zürcher Gericht verurteilt Autorowdy zu Freiheitsstrafe

Keystone-SDA

Das Bezirksgericht Zürich hat einen 35-jährigen Autofahrer wegen versuchter schwerer Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 50 Monaten verurteilt. Er rammte 2023 in der Stadt Zürich einen Velofahrer.

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(Keystone-SDA) Das Gericht begründete den Schuldspruch am Dienstag unter anderem mit den Aufnahmen der Dashcam des gerammten Velofahrers. Der Richter sprach von einem «waghalsigem Überholmanöver».

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Verurteilung versuchter vorsätzlicher Tötung. Der Verteidiger des 35-jährigen Schweizers forderte an der Verhandlung vergangene Woche einen Freispruch.

Das Urteil des Bezirksgerichts ist noch nicht rechtskräftig. Es kann ans Obergericht weitergezogen werden.