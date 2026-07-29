Zürcher Gorillaweibchen bringt Nachwuchs zur Welt

Keystone-SDA

Teilen

Nachwuchs bei den Gorillas im Zoo Zürich: Gorillaweibchen Mayumi hat ihr erstes Jungtier zur Welt gebracht. Der Zoo ist "vorsichtig optimistisch". Die ersten Wochen seien immer die heikelsten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mayumi brachte ihren Nachwuchs am Montagvormittag um 10 Uhr zur Welt, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Die Geburt verlief ohne Komplikationen. Schon kurze Zeit später trank das Junge erstmals Muttermilch. Vater des Nachwuchses ist Gorillamännchen Bwana.

Einen Namen hat das Jungtier noch nicht. Auch das Geschlecht ist noch nicht bestimmt. Zoo-Direktor Severin Dressen freut sich über die erfolgreiche Geburt. Gleichzeitig ist er aber nur «vorsichtig optimistisch». Die ersten Lebenswochen seien immer die heikelsten, auch wenn das Jungtier einen gesunden und fitten Eindruck mache.

Die Mutter kümmere sich aber vorbildlich um ihren Nachwuchs und die anderen Gorillas würden den Neuzuwachs in der Gruppe akzeptieren. «Wir werden die Situation in den nächsten Tagen weiterhin genau beobachten», so Dressen.