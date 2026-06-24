Zürcher Handball soll neue Arena vor den Toren der Stadt erhalten

Keystone-SDA

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Der Zürcher Handballverein GC Amicitia soll vor den Toren der Stadt eine neue Sport- und Eventarena erhalten. Der Verein will das Projekt zusammen mit der Halter AG entwickeln. Wo die künftige Arena zu stehen kommt, ist noch offen. Die Eröffnung wird für das Jahr 2033 angestrebt.

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(Keystone-SDA) Der Zürcher Traditionsverein ist seit Jahrzehnten in der Saalsporthalle daheim. Die Anforderungen an moderne Sportinfrastrukturen hätten sich in den letzten Jahren jedoch grundlegend verändert, schreibt der Verein in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Dies treffe ganz besonders auf den Spitzensport zu.

Die Halter AG hat unter anderem die im Oktober 2025 eröffnete Pilatus Arena in Kriens LU entwickelt und realisiert.

Grundlage des Zürcher Projekts bildet laut Mitteilung ein «innovatives Entwicklungs und Finanzierungsmodell mit ergänzender Wohnnutzung». Damit soll die Sportinfrastruktur querfinanziert werden. Die Arena soll rund 4000 Zuschauerinnen und Zuschauern Platz bieten.

Bei der Standortauswertung sind nun gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossene Lagen ausserhalb der Stadt Zürich gesucht.