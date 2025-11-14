Zürcher Handelskammer begrüsst Einigung mit USA

Keystone-SDA

Die Zürcher Handelskammer bezeichnet die Einigung der Schweiz mit den USA als "gute Neuigkeiten für die Zürcher Wirtschaft". Mit der Senkung der Zölle von 39 auf 15 Prozent seien die hiesigen Exporteure bald wieder mit den europäischen Mitbewerbern konkurrenzfähig.

(Keystone-SDA) Trotzdem bestehen gemäss der Zürcher Handelskammer weiterhin Unsicherheiten für die Exportwirtschaft. Die Handelskammer fordert deswegen, dass der Kanton Zürich seine «Hausaufgaben» mache und die Unternehmen entlaste. Sie nennt dazu «Netto-Null-Bürokratie», tiefere Steuern und Gebühren sowie eine Beschleunigung der Digitalisierung in der Verwaltung.

Für den Kanton Zürich unterliegen nach Angaben der Handelskammer Exporte von jährlich rund zwei Milliarden Franken in die USA den Zöllen.