Zürcher Jugendliche werden seltener kriminell

Keystone-SDA

Die Jugendkriminalität im Kanton Zürich ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr ging sie um 4,3 Prozent zurück. Allerdings werden die Täter zunehmend jünger.

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(Keystone-SDA) 6019 Jugendliche gerieten letztes Jahr mit dem Gesetz in Konflikt, das sind 271 weniger als 2024. «Wir stellen im dritten Jahr in Folge einen Rückgang der Jugendkriminalität und -gewalt fest», wird Oberjugendanwalt Roland Zurkirchen in einer Mitteilung vom Mittwoch zitiert. Der Rückgang sei erfreulich, aber «kein Grund, sich zurückzulehnen».

Denn die Fälle werden zunehmend komplex. Jugendliche werden tendenziell in jüngerem Alter kriminell. Inzwischen sind 31,5 Prozent der Jugendlichen bei der Eröffnung einer Strafuntersuchung zwischen 10 und 14 Jahre alt.