Zürcher Justiz bringt Joggerinnen-Mörder von Männedorf vor Gericht

Keystone-SDA

Ein heute 20-jähriger Mann muss sich vor dem Bezirksgericht Meilen wegen Mordes verantworten. Er hatte am 21. Mai 2024 in einem Park in Männedorf eine 35-jährige Joggerin getötet.

(Keystone-SDA) Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat Anklage wegen Mordes erhoben, wie sie am Donnerstag mitteilte. Allerdings litt der Mann zum Zeitpunkt des Tötungsdeliktes an einer schweren psychotischen Störung. Statt ins normale Gefängnis soll er deshalb in eine therapeutische Massnahme. Der Mann ist seit seiner Verhaftung am 24. Mai 2024 in einer geschlossenen Psychiatrie. Er wird auch bereits therapiert.

Der Prozesstermin am Bezirksgericht Meilen steht noch nicht fest.