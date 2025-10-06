The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zürcher Justiz klagt Gefängnismitarbeiter wegen Drogenhandels an

Keystone-SDA

Ein ehemaliger Zürcher Gefängnismitarbeiter muss sich selber vor Gericht verantworten: Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat gegen ihn und drei mutmassliche Mittäter Anklage wegen Drogenhandels erhoben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die vier Beschuldigten sollen über eine längere Zeit Drogen und anderes Schmuggelgut in die Justizvollzugsanstalt Pöschwies in Regensdorf ZH eingeschleust haben, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Dort sollen sie die Ware dann an Insassen weiterverkauft haben.

Die Bande schmuggelte vor allem Marihuana, Haschisch und Kokain. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Bestechung vor. Dafür beantragt sie Freiheitsstrafen von 14 bis 36 Monaten. Wann der Prozess am Bezirksgericht Dielsdorf stattfindet, ist noch offen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
52 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft