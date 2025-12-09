Zürcher Kantonsparlament spart wieder beim «Reptilienfonds»

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat hat am Dienstagnachmittag bei der Budget-Debatte dem Kürzungsantrag der Finanzkommission zum so genannten "Reptilienfonds" zugestimmt. Mit 107 zu 61 Stimmen entschied er auch dieses Jahr, 50 Millionen Franken bei diesem Sammelkonto zu kürzen.

(Keystone-SDA) Beim «Reptilienfonds» handelt es um das Sammelkonto 4950, das den offiziellen Titel «Verrechnete Zinsen und nicht zugeordnete Sammelpositionen» trägt. Die Finanzkommission (Fiko) des Kantonsrats beantragte, in dieser Leistungsgruppe 50 Millionen Franken einzusparen.

Sparbeschlüsse sind bei diesem Konto jedoch nicht verbindlich. Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) erhält keinen Sparauftrag, auf dem Papier sehen die Zahlen aber besser aus.

«Evergreen»

Für die linke Ratsseite ist das Kürzen beim Sammelkonto 4950 ein «jährlicher Evergreen», wie Christoph Fischbach (SP, Kloten) sagte. Genau wie das «Dinner for One» an Silvester im Fernsehprogramm nicht fehlen dürfe, komme auch keine Budgetdebatte ohne den pauschalen Kürzungsantrag der rechten Parteien aus. Diese würden sich damit aus der Verantwortung entziehen.

«Kürzungen ohne inhaltliche Begründung unterstützen wir nicht», sagte Selma L’Orange Seigo (Grüne, Zürich). «Mangels eigener Ideen» würde diese Budgetkürzung um 50 auf 250 Millionen Franken erhöht, sagte Judith Anna Stofer (AL, Dübendorf). Dies sei eine reine Budgetkorrektur, «damit man die Steuern senken kann», sagte Markus Schaaf (EVP, Zell). Er bezeichnete diesen Antrag als Ausdruck von Planungslosigkeit, Bequemlichkeit und Mutlosigkeit.

Finanzdirektor Ernst Stocker ergänzte diese Aufzählung mit dem Wort Hilflosigkeit. «Wir kennen das jährliche Spiel», sagte er. Trotzdem erstaunten ihn die Aussagen, die Regierung wisse schon, wo noch gespart werden könne.

Wie es beispielsweise Priska Hänni-Mathis (Mitte, Regensdorf) sagte: «50 Millionen Franken mehr zu kürzen, ist für den Kanton kein Problem.» Daniela Sun-Güller (GLP, Zürich) appellierte an die Regierung: «Bitte nehmen Sie den klaren Auftrag ernst. Es geht hier um Kosteneffizienz.» 50 Millionen Franken entsprächen 0,25 Prozent des Budgets, sagte Martin Huber (FDP, Neftenbach), «das merken die meisten Bürgerinnen und Bürger nicht.»