Zürcher Kantonspolizei fasst vier Einbrecher in Weinfelden TG

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Montag in Weinfelden TG vier Einbrecher in flagranti verhaftet. Die vier Männer sollen bereits mehrere Dutzend Delikte in der Schweiz begangen haben.

(Keystone-SDA) Die Kantonspolizei Zürich führte im Auftrag der Staatsanwaltschaft eine gezielte Aktion durch, die sich gegen eine Gruppe von hoch professionellen Einbrechern richtete, wie sie am Montag mitteilte.

Gegen Mitternacht konnten die Einsatzkräfte die von Frankreich kommenden Einbrecher beobachten, wie diese in Weinfelden in eine Geschäftsliegenschaft einbrachen. Der Polizei gelang es, drei von vier Einbrechern zu verhaften.

Einem der vier Kosovaren gelang zunächst die Flucht. Zwei Stunden später konnte die Polizei den 40-Jährigen fassen und ebenfalls verhaften.

Bei der Fahndung kamen auch ein Polizeihelikopter und Polizeihunde zum Einsatz. Die Kantonspolizei Thurgau unterstützte den Polizeieinsatz der Zürcher Kantonspolizei.