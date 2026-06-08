Zürcher Kantonsrat stimmt Förderklassen deutlich zu

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag der Schaffung von Förderklassen deutlich zugestimmt. Diese sollen für lernschwache und verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler geschaffen werden.

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(Keystone-SDA) Mit 118 zu 54 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich der Kantonsrat klar für die Förderklassen aus. Bei der Debatte vor einem Monat warnten die linken Parteien erfolglos vor einem «Angriff auf die integrative Schule».

Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) zeigte sich damals zufrieden. Es gebe keinen Zwang für Förderklassen, die Gemeinden hätten Gestaltungsmöglichkeiten. Finanziell könne die Vorlage sinnvoll sein. «Wenn wir die Sonderschulquote senken, sparen wir Kosten.» Gegen den Beschluss ist das Referendum möglich.

Die Förderklassen-Initiative stammt aus Kreisen der GLP, FDP und SVP. Der Kantonsrat stimmte der Initiative im März 2025 zu. Einen Gegenvorschlag des Regierungsrats, der auf Förderklassen verzichten wollte, lehnte das Parlament damals ab. Weil die Initiative nur als allgemeine Anregung formuliert war, musste der Regierungsrat eine Vorlage ausarbeiten.