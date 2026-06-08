The Swiss voice in the world since 1935
Schweizer Demokratie
Informationskrieg
Digitale Demokratie
Globale Wahlen
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Fünfte Schweiz
Auslandschweizer Gemeinschaft
Schweizer Politik
Auswandern
Ungewöhnliche Schweiz
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Zürcher Kantonsrat stimmt Förderklassen deutlich zu

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat hat am Montag der Schaffung von Förderklassen deutlich zugestimmt. Diese sollen für lernschwache und verhaltensauffällige Schülerinnen und Schüler geschaffen werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mit 118 zu 54 Stimmen bei einer Enthaltung sprach sich der Kantonsrat klar für die Förderklassen aus. Bei der Debatte vor einem Monat warnten die linken Parteien erfolglos vor einem «Angriff auf die integrative Schule».

Bildungsdirektorin Silvia Steiner (Mitte) zeigte sich damals zufrieden. Es gebe keinen Zwang für Förderklassen, die Gemeinden hätten Gestaltungsmöglichkeiten. Finanziell könne die Vorlage sinnvoll sein. «Wenn wir die Sonderschulquote senken, sparen wir Kosten.» Gegen den Beschluss ist das Referendum möglich.

Die Förderklassen-Initiative stammt aus Kreisen der GLP, FDP und SVP. Der Kantonsrat stimmte der Initiative im März 2025 zu. Einen Gegenvorschlag des Regierungsrats, der auf Förderklassen verzichten wollte, lehnte das Parlament damals ab. Weil die Initiative nur als allgemeine Anregung formuliert war, musste der Regierungsrat eine Vorlage ausarbeiten.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft