The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zürcher Kantonsrat will «keine Steuergelder für Terroristen»

Keystone-SDA

Der Zürcher Kantonsrat hat sich am Montag gegen die Anerkennung eines Staates Palästina ausgesprochen. Einen Vorstoss der "keine Steuergelder für Terroristen" forderte, unterstützte er hingegen mit 77 Stimmen vorläufig.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Einzelinitiative «Keine Steuergelder für Terroristen» richtete sich nicht ausdrücklich gegen eine Organisation. Kanton und Gemeinden müssten aber die Empfänger etwa nach Sanktionslisten oder Verboten durch demokratische Staaten überprüfen.

Susanne Brunner (SVP, Zürich) sprach von einer «Selbstverständlichkeit». Auch Mario Senn (FDP, Adliswil) fand den Vorstoss sinnvoll. «Staatliche Zahlungen sollen möglichst transparent sein», sagte er.

Nicola Siegrist (SP, Zürich) las zwischen den Zeilen, dass das Palästinenserhilfswerk der UNO (UNRWA) gemeint sei. Die Stadt Zürich spendete im vergangenen Jahr an die UNRWA. Ein Verbot würde zum humanitären Desaster in Gaza beitragen, meinte Siegrist. Ein neues Gesetz sei nicht zielführend, sagte Andrea Gisler (GLP, Gossau), auch wenn sie die Zahlung der Stadt Zürich kritisierte.

«Respektieren Sie doch den demokratischen Entscheid des Zürcher Gemeinderats», fand Thomas Forrer (Grüne, Erlenbach). Priska Hänni-Mathis (Mitte, Regensdorf) hielt das Anliegen für legitim, sah aber keine praxistaugliche Lösung in der Initiative. Die öffentliche Debatte funktioniere, es brauche keinen «zusätzlichen Kontrollapparat».

Bund muss diskutieren

Der Konflikt im Nahen Osten war auch Thema eines zweiten Vorstosses. Eine Bürgerin und ein Bürger forderten mit einer Einzelinitiative die Anerkennung Palästinas als Staat. Mandy Abou Shoak (SP, Zürich) wies auf die Lage in Gaza hin. Forscher sagten, was dort geschehe, entspreche den Kriterien eines Völkermords. «Der Kanton ist nicht die richtige Ebene, aber der Krieg beschäftigt viele Menschen», sagte sie. Die Anerkennung sah sie als Signal für die Zwei-Staaten-Lösung.

SVP, Mitte, GLP und FDP verwiesen für ihre Ablehnung auf den Bund, der für die Aussenpolitik zuständig sei. Mit 47 Stimmen kam die Unterstützung nicht zustande.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
66 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
16 Likes
20 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
11 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft