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Zürcher Kantonsratskommission prüft Rückgabe von Richterlöhnen

Keystone-SDA

Richter des Zürcher Sozialversicherungsgerichts haben jahrelang zu viel Lohn erhalten. Die zuständige Kommission des Kantonsrats prüft nun, ob diese das Geld zurückzahlen müssen. Der ehemalige Präsident des Gerichts hatte auf die Unregelmässigkeiten hingewiesen.

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(Keystone-SDA) Vier Ersatzmitglieder wurden demnach als ordentliche Mitglieder entschädigt – zu einem höheren Lohn, wie die Justizkommission am Donnerstag mitteilte. Dies passierte gemäss Untersuchungsbericht in den Jahren 2010 bis 2019. «Das Gericht hat die Beschlüsse des Kantonsrats missachtet», heisst es in der Mitteilung.

Die vier Ersatzrichter waren vom Kantonsrat auch als teilamtliche ordentliche Mitglieder gewählt worden. Solche Doppelfunktionen gebe es heute nicht mehr, schreibt die Kommission.

Das Gericht habe damals die teilamtlichen Mitglieder faktisch als vollamtliche Mitglieder eingesetzt. Bezüglich Rückforderung des zu viel ausbezahlten Geldes laufen die rechtlichen Abklärungen.

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