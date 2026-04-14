Zürcher Lehrerin scheitert mit Verschiebung von Mutterschaftsurlaub

Keystone-SDA

Eine Zürcher Lehrerin hat vergeblich versucht, ihren Mutterschaftsurlaub wegen der Schulferien zu verlängern. Das kantonale Verwaltungsgericht wies ihre Beschwerde ab.

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(Keystone-SDA) Die Lehrerin wollte jene Tage, die während der regulären Schulferien in ihren Mutterschaftsurlaub fielen, zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Sie argumentierte, dass ihr durch die Überschneidung Ferienzeit verloren gehe, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Urteil des Verwaltungsgerichts hervorgeht.

Mutterschaftsurlaub ist kein Ferienersatz

Das Gericht folgte dieser kreativen Auslegung jedoch nicht. Es hielt fest, dass der Anspruch auf 16 Wochen bezahlten Mutterschaftsurlaub einen fixen Zeitraum umfasst. Dieser dient einem spezifischen Zweck und ist rechtlich nicht mit herkömmlichen Ferien gleichzusetzen.

Grundsätzlich gilt für Lehrerinnen im Kanton Zürich, dass der Mutterschaftsurlaub spätestens zwei Wochen vor dem errechneten Geburtstermin beginnt. Fallen diese zwei Wochen bereits in die Schulferien, wird diese Zeit trotzdem voll an die Dauer des Urlaubs angerechnet.

Risiko liegt bei der Lehrerin

Im Gegensatz zu einer Erkrankung während der Ferien gibt es bei einer Geburt keinen Anspruch auf eine Gutschrift der verpassten Ferientage. Da der Mutterschaftsurlaub als bezahlte arbeitsfreie Zeit für einen privaten Zweck gilt, liegt das Risiko für solche Überschneidungen bei der Lehrerin.

Wer länger bei seinem Kind bleiben möchte, kann den Urlaub zwar durch unbezahlte Tage verlängern. Dies muss jedoch im Voraus beantragt und von der zuständigen Gemeinde oder Schulleitung bewilligt werden. In diesem Fall forderte die Lehrerin jedoch eine bezahlte Kompensation, was das Gericht nun ablehnte. Der Entscheid ist rechtskräftig.