Zürcher Letten-Badis sollen auch im Winter zugänglich sein

Keystone-SDA

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Die beliebten Badis Oberer und Unterer Letten sollen ganzjährig zugänglich sein. Das Stadtzürcher Parlament hat zwei entsprechende Vorstösse einstimmig überwiesen.

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(Keystone-SDA) Gerade im Winterhalbjahr blieben die Flussbäder «weitgehend ungenutzte Perlen der Naherholung», heisst es in den Vorstössen der Grünen. Es sei eine verpasste Chance, wenn so bedeutende und schöne Orte in diesen Monaten geschlossen blieben.

Dass ein solcher Ansatz funktioniere, würden die Freibäder Letzigraben, Allenmoos, Mythenquai und Tiefenbrunnen zeigen, die bereits ganzjährig geöffnet wurden. Angestossen wurde dies durch eine Petition der Grünen Kreis 3/9, welche die ganzjährige Zugänglichkeit der Letzibadi als «Vierjahreszeiten-Stadtpark» forderte.

Wieviel soll das kosten?

Beim Stadtrat rannten die Postulanten offene Türen ein. «Wir finden die ganzjährige Nutzung von Freibädern sinnvoll» sagte Balthasar Glättli (Grüne). Es brauche aber in diesen beiden Fällen noch eine Auslegeordnung, um zu sehen, was es vor Ort brauche. «Sollen wir einfach nur die Türen öffnen oder braucht es Bademeister und einen Kiosk?», sagte er.

Die Kosten führten auch zu einem Änderungsantrag der GLP. Beim Oberen Letten solle kein Personal angestellt werden. Schwimmen sollen die Leute also auf eigene Verantwortung. Die Grünen nahmen den Antrag an. Pommes Frites oder andere Verpflegung bei 5 Grad Aussentemperatur wünschte sich aber niemand.

Schliesslich überwies der Gemeinderat auch noch ein Postulat für einen Bericht, der das Potenzial der Nutzung aller Freibäder in der Stadt Zürich im Winterhalbjahr prüft. Dieses führte zu etwas mehr Widerstand: 24 lehnten das Postulat ab, 91 stimmten zu.