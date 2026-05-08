Zürcher Obergericht eröffnet Urteil am Nachmittag

Der Berufungsprozess gegen einen Firmenchef, der eine Bewerberin sexuell belästigt haben soll, ist in diesen Minuten zu Ende gegangen. Das Obergericht wird das Urteil im Laufe des Nachmittags schriftlich eröffnen. Sie erhalten nun in Kürze eine Meldung zum Prozess im Regionaldienst Zürich sowie am Nachmittag das Urteil mit Zusammenfassung.

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