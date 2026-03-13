The Swiss voice in the world since 1935
Zürcher Obergericht senkt Strafe für Messerstecher von Uster

Keystone-SDA

Das Zürcher Obergericht hat einen 31-jährigen Schweizer wegen vorsätzlicher Tötung zu einer Freiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt. Der Verurteilte tötete im November 2022 im Streit auf einem Parkplatz einen anderen Mann.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das Obergericht bestätigte damit den Schuldspruch des Bezirksgerichts Uster vom Juli 2024, wie aus dem schriftlichen Urteil, welches der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, hervorgeht. Die verhängte Strafe ist jedoch tiefer. Statt einer Freiheitsstrafe von 11 Jahren soll der 31-Jährige jetzt nur 8 Jahre erhalten.

Die Verhandlung vor Obergericht fand bereits am 27. Februar statt. Das Urteil des Obergerichts ist noch nicht rechtskräftig. Es kann ans Bundesgericht weitergezogen werden.

