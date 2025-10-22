Zürcher Polizei beschafft weitere Taser

Keystone-SDA

Der Zürcher Regierungsrat hat 2,9 Millionen Franken zur Beschaffung weiterer Taser für die Kantonspolizei bewilligt. Dadurch erweitert sich der Kreis der Polizistinnen und Polizisten, die ein sogenanntes Destabilisierungsgerät einsetzen können.

(Keystone-SDA) Die Erweiterung soll schrittweise erfolgen, schrieb der Kanton Zürich am Mittwoch in einer Mitteilung. Jede Patrouille der Grundversorgung sei schliesslich mit einem Gerät ausgerüstet.

Mit der nun bewilligten Ausgabe könnten 230 Taser der neuesten Generation sowie das Zubehör und die nach der Umrüstung bis 2029 nötigen Kartuschen beschafft werden.

Im vergangenen Jahr hat die Kantonspolizei laut Mitteilung viermal ein Taser-Gerät eingesetzt. In weiteren vier Fällen habe die Androhung eines Einsatzes gereicht, um die Gefahrensituation zu beruhigen.