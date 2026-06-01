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Zürcher Polizei blickt auf friedliche Eishockey-WM zurück

Keystone-SDA

Die Eishockey-Fans an der WM in Zürich haben sich durchwegs friedlich verhalten: Die Stadtpolizei Zürich verzeichnete keinerlei Ausschreitungen oder sonstige Vorkommnisse.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die WM in Zürich, die am Sonntag zu Ende ging, forderte von der Zürcher Stadtpolizei zwar ein grosses Personalaufgebot. «Zusätzlich zu dem, was sonst noch alles läuft», sagte Polizeisprecherin Judith Hödl auf Anfrage von Keystone-SDA. Ausschreitungen oder andere Vorkommnisse habe es jedoch keine gegeben.

Einzig bei den Personallenkungsmassnahmen brauchte es regelmässig Anpassungen, weil der Platz im Fan-Dorf beim Stadion und am Bahnhof Altstetten begrenzt war. Mit dem eigentlichen Fan-Dorf hatte die Polizei nichts zu tun – dieses war Sache der Veranstalter.

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