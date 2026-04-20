Zürcher Polizei fasst Autodieb nach rasanter Flucht im Aargau

Keystone-SDA

Nach einem Einbruch in eine Autogarage in Wallisellen ZH ist am frühen Montagmorgen ein mutmasslicher Täter im Kanton Aargau festgenommen worden. Er war zuvor mit einem gestohlenen Sportwagen vor der Polizei geflüchtet.

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(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte, ging kurz nach 3.30 Uhr die Meldung über eine verdächtige Beobachtung bei der Garage ein. Vor Ort bestätigte sich der Verdacht auf einen Einbruch, bei dem ein Sportwagen entwendet worden war.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung entdeckte eine Patrouille das gesuchte Fahrzeug auf der Autobahn A1 bei Geroldswil. Als die Beamten den Wagen stoppen wollten, beschleunigte der Lenker stark und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Dabei überschritt er die zulässige Höchstgeschwindigkeit massiv.

Erst bei der Ausfahrt Brugg AG konnte die Polizei den Wagen schliesslich stoppen und den Fahrer festnehmen. Es handelt sich um einen 23-jährigen Franzosen.

Der Mann hatte sich beim Einbruch eine leichte Verletzung zugezogen, weshalb er medizinisch versorgt werden musste. Nach der polizeilichen Befragung wurde der Beschuldigte der Staatsanwaltschaft zugeführt. Nun wird geprüft, ob er für weitere Straftaten verantwortlich ist.