Zürcher Polizei nimmt drei Personen fest und stellt Drogen sicher

Keystone-SDA

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Die Stadtpolizei Zürich hat zwei Männer und eine Frau im Zusammenhang mit Drogenhandel festgenommen. Bei Hausdurchsuchungen stellte sie mehrere Kilogramm MDMA, Amphetamin und Cannabisprodukte sicher.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei Zürich fand am vergangenen Donnerstag im Kreis 9 das Fahrzeug eines 38-jährigen Deutschen mit Wohnsitz in Zürich, der sich zuvor im süddeutschen Raum einer Polizeikontrolle entzogen hatte und in riskanter Fahrweise sowie mit überhöhter Geschwindigkeit vor der Polizei geflüchtet war, wie diese am Dienstag mitteilte. Sie konnte den Mann in unmittelbarer Nähe des Fahrzeugs schliesslich festnehmen.

In der Wohnung des Deutschen stellte die Polizei dann knapp zwei Kilogramm MDMA, über neun Kilogramm Marihuana sowie Kokain, Ketamin und Haschisch sicher. Zudem nahm sie eine ebenfalls dort wohnhafte 28-jährige Schweizerin fest.

Noch während der Hausdurchsuchung kam ein unbekannter Mann in die Wohnung. Die Polizei kontrollierte auch ihn: Der 33-jährige Schweizer führte rund 1 Kilogramm Amphetamin mit sich. Auch er wurde festgenommen und auf eine Polizeiwache gebracht. Die drei Personen befinden sich in Untersuchungshaft.

Bei einer weiteren Hausdurchsuchung im Kanton Zürich stellte die Stadtpolizei in Zusammenarbeit mit dem Fahndungsdienst der Kantonspolizei Zürich weitere rund 13,5 Kilogramm Marihuana, 2,5 Kilogramm Haschisch sowie 15 Kilogramm Silber sicher.