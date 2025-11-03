Zürcher Polizei verhaftet erfolglose Tankstellenräuber

Keystone-SDA

Die Zürcher Kantonspolizei hat zwei gescheiterte 17-jährige Tankstellenräuber verhaftet. Die beiden hatten am Sonntagabend versucht, einen Tankstellenshop in Regensdorf ZH zu überfallen. Sie scheiterten jedoch an den wehrhaften Angestellten.

(Keystone-SDA) Die beiden maskierten Jugendlichen hatten beim Seiteneingang eines Tankstellenshops geklopft. Als die Angestellten öffneten, versuchten sie, mit vorgehaltener Waffe in den Shop zu gelangen.

Die Angestellten wehrten sich jedoch. Nach einer kurzen und heftigen Auseinandersetzung flüchteten der Schweizer und der Somalier ohne Beute. Am Montag konnte die Polizei die beiden Teenager in St. Gallen und Zürich festnehmen. Sie müssen sich nun vor der Jugendanwaltschaft verantworten.