Zürcher Polizeikorps büssen 20’000 Autofahrer bei Schulhäusern

Keystone-SDA

Die Polizeikorps im Kanton Zürich haben seit Schulbeginn nach den Sommerferien ausgiebig Bussen verteilt: Sie bestraften insgesamt 20'000 Motofahrzeuglenkende in der Nähe von Schulhäusern und Kindergärten. Sie alle waren zu schnell unterwegs.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Weiter hielt die Polizei über 400 Lenkerinnen und Lenker an, weil sie während der Fahrt am Handy waren. Weitere 50 Lenker gewährten das Vortrittsrecht am Fussgängerstreifen nicht, wie die Kantonspolizei am Montag mitteilte.

Eine Busse oder zumindest eine Belehrung gab es auch für Fussgänger und Velofahrende, die sich nicht an die Verkehrsreglen hielten – und somit den jüngsten Verkehrsteilnehmern schlechte Vorbilder sind.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
54 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Emilie Ridard

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Reibungslos oder kompliziert: Erzählen Sie uns, was Sie bei der Erneuerung Ihrer Ausweispapiere in Ihrem Schweizer Konsulat erlebt haben.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
11 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
38 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

