Zürcher Rathausbrücke wird scheibchenweise abgebrochen

Keystone-SDA

Statt Markt herrscht Baustellenbetrieb auf der Rathausbrücke in Zürich. Die alte Brücke wird derzeit nach und nach abgebrochen. Anschliessend wird sie durch eine neue ersetzt.

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(Keystone-SDA) Die Bauarbeiter schneiden derzeit die Rathausbrücke in einzelne Elemente, die dann auf grossen Lastwagen abtransportiert werden, wie an einer Baustellenbegehung am Donnerstag gezeigt wurde.

Derzeit kann die Brücke aber trotz der Bauarbeiten passiert werden. Denn eine Passage wird auf der Nordseite aufrechterhalten. Auf der Südseite der Brücke wird ab Juni 2026 zudem eine Hilfsbrücke in Betrieb genommen. Ab dann ist die alte Brücke für den Verkehr gesperrt.

Die Brücke ist sanierungsbedürftig, aber auch der Hochwasserschutz soll verbessert werden. Die Hauptarbeiten sollen bis Ende 2028 abgeschlossen sein. 2029 soll das 77 Millionen teure Projekt fertiggestellt sein.