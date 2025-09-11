The Swiss voice in the world since 1935
Zürcher Regierung spricht 2 Millionen für Entwicklungsprojekte

Keystone-SDA

Der Zürcher Regierungsrat hat rund zwei Millionen Franken für die Entwicklungszusammenarbeit bewilligt. Mit dem Geld aus dem Gemeinnützigen Fonds für Entwicklungszusammenarbeit unterstützt er 34 Projekte in Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die meisten Projekte würden mit einem Beitrag von 45’000 Franken gefördert, teilte der Regierungsrat am Donnerstag mit.

Einen Schwerpunkt legt die Regierung auf ein Vorhaben für eine nachhaltigere Energieversorgung tibetischer Siedlungen in Indien. Dieses wird mit 300’000 Franken unterstützt, wie es weiter heisst. Stromausfälle, Spannungsschwankungen und hohe Elektrizitätskosten erschwerten dort den Betrieb von Schulen, Gesundheitszentren oder Klöstern.

