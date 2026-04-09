Zürcher Regierung will den Jura mit rund 16 Millionen unterstützen

Keystone-SDA

Der Zürcher Regierungsrat will dem Kanton Jura unter die Arme greifen: Er möchte ihm 16,3 Millionen Franken zahlen. Auslöser ist der Kantonswechsel der Stadt Moutier.

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(Keystone-SDA) Seit Januar gehört das Städtchen Moutier offiziell zum Kanton Jura und nicht mehr zum Kanton Bern. Der Kantonswechsel beendete einen jahrzehntelangen Konflikt – bringt dem Kanton Jura nun aber auch eine finanzielle Lücke. Denn der Kantonswechsel von Moutier wird im Nationalen Finanzausgleich erst 2032 voll berücksichtigt.

Zwar bekommt der Kanton Jura umgehend jene Gelder, die der Kanton Bern für Moutier bekommen hätte. Dies ist aber weniger, als wenn Moutier schon immer beim Kanton Jura gewesen wäre. Nun wollen der Kanton Zürich und andere Geberkantone einspringen.