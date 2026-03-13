Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker tritt 2027 nicht mehr an

Der Zürcher Regierungsrat und Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) wird bei den Wahlen 2027 definitiv nicht erneut kandidieren. Der 70-Jährige ist seit 2010 Mitglied des Regierungsrats.

(Keystone-SDA) «Ich werde im Frühling 2027 nicht mehr für die Zürcher Regierung kandidieren», sagte Stocker am Freitag vor den Medien in Zürich anlässlich der Präsentation der Rechnung 2025 des Kantons Zürich. Überraschend kam die Ankündigung nicht – Stocker liess bereits bei früheren Gelegenheiten durchblicken, dass die aktuelle Amtszeit seine letzte sein werde.

Der diplomierte Meisterlandwirt aus Wädenswil wurde 2010 in den Zürcher Regierungsrat gewählt. Er führte zunächst die Volkswirtschaftsdirektion. 2015 wechselte er in die Finanzdirektion.