Zürcher Regierungsrat Martin Neukom ist mit Porträts unzufrieden

Keystone-SDA

Der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom (Grüne) hat drei von ihm in Auftrag gegebene Porträts des Künstlers Hans Witschi abgelehnt. Ob und wie er nun doch zu einem Porträt für die Ahnengalerie kommen wird, ist derzeit offen.

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(Keystone-SDA) Der Zürcher Baudirektor verweigerte die Abnahme der Werke, wie der «SonntagsBlick» berichtete. Die Medienstelle der Zürcher Baudirektion bestätigte den Sachverhalt am Montag auf Anfrage von Keystone-SDA. Gemäss dem Bericht soll der Auftrag 20’000 Franken kosten.

Neukom begründete seine Ablehnung unter anderem damit, dass er sich in den Darstellungen nicht wiedererkenne. Während er die künstlerische Qualität der Werke durchaus anerkenne, passten sie nicht in den Kontext der offiziellen Ahnengalerie, da er sich mit der Darstellung nicht identifizieren könne.

Weiteres Vorgehen noch unklar

Laut der Medienstelle der Baudirektion ist das weitere Vorgehen, einschliesslich der Details zur Bezahlung und der Suche nach einer neuen künstlerischen Lösung, noch offen. Gemeinsam mit der kantonalen Fachstelle Kultur werde derzeit an einer Lösung gearbeitet.

Die Ahnengalerie im Kunstraum Walcheturm ist eine traditionsreiche Sammlung. Seit über hundert Jahren lässt der Kanton Zürich alle amtierenden Regierungspräsidenten sowie die Bundesräte aus dem Kanton in Öl porträtieren. Die Werke dokumentieren damit die Geschichte der Zürcher Regierungsmitglieder.