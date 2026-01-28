Zürcher Rock-Pionier Hardy Hepp mit 81 Jahren verstorben

Keystone-SDA

Der Zürcher Progrock-Musiker, Chorleiter und Maler Hardy Hepp ist am Montag im Alter von 81 Jahren verstorben. Dies teilte sein musikalischer Weggefährte Sam Mumentaler auf Social Media mit.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Zürcher Musiker Hardy Hepp gründete 1969 die Band Krokodil – eine der ersten Schweizer Rockbands überhaupt. Mit Krokodil als Vorgruppe der Rolling Stones ist Hepp im Hallenstadion aufgetreten.

Hepp produzierte unter anderem die Debüt-Langspielpatte von Toni Vescolis Les Sauterelles und war zudem Mit-Produzent des legendären Trios Minstrels, die 1976 mit «Grüezi wohl, Frau Stirnimaa!» einen Riesenhit landeten.

Der Gitarrist und Violinist sei schon länger krank gewesen, habe Probleme mit der Leber gehabt und sei zusehends schwächer geworden. berichteten die CH-Media-Zeitungen. Zuletzt war er im November letzten Jahres auf Lesetour.