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Zürcher SP verweigert Daniel Jositsch die erneute Kandidatur

Keystone-SDA

Die Delegierten der SP Kanton Zürich haben ihrem amtierenden Ständerat Daniel Jositsch das Vertrauen entzogen. Er wurde nicht für die Wahlen 2027 nominiert.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der langjährige Ständerat erlitt an der Delegiertenversammlung am Donnerstagabend in Zürich eine herbe Niederlage. Bei der Abstimmung sprachen sich 94 Delegierte für eine erneute Nomination aus, während 109 Personen dagegen stimmten.

Bereits in der Debatte vor der Abstimmung hatte sich im Saal eine Niederlage für den 2015 in den Ständerat gewählten Jositsch abgezeichnet. Die Basis strafte den parteiintern umstrittenen Politiker damit für seinen wiederholten Widerstand gegen die Parteilinie ab. Auch sein Verhalten rund um die Bundesratswahl 2023 wurde in den Voten am Donnerstagabend mehrfach kritisiert.

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