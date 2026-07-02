Zürcher Städte erlauben Übertragung von Schweiz-Algerien im Freien

Keystone-SDA

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Die Städte Winterthur und Zürich sind in Fussball-WM-Euphorie: Trotz des Beginns um 5 Uhr morgens dürfen Bars und Public Viewings das Spiel Schweiz-Algerien am Freitag im Freien übertragen.

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(Keystone-SDA) Offiziell gilt bis 6 Uhr Nachtruhe. Ohne Ausnahmeregelung hätte die erste Halbzeit nur im Innern gezeigt werden können, teilte der Winterthurer Stadtrat am Donnerstag mit. Um die Nachbarschaft nicht übermässig zu belasten, bleiben Musik, Moderation und andere laute Tonübertragungen bis 6 Uhr untersagt.

Auch an anderen Orten im Kanton dürfte es am Freitag eine gestörte Morgenruhe geben. In Zürich kündigen diverse Bars und Public Viewings eine Übertragung im Freien an. Passend zur Tageszeit gibt es Kaffee und Gipfeli statt Bier und Fleisch vom Grill.

Wie das Sicherheitsdepartement auf Anfrage schreibt, ist auch in Zürich die Übertragung im Freien trotz früher Stunde offiziell erlaubt. Die Lautstärke der TV-Geräte dürfe aber die Umgebung nicht übermässig belasten. «Der Einsatz von Beamern und Verstärkeranlagen ist verboten», heisst es weiter.