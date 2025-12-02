Zürcher Staatsanwalt fordert lebenslänglich für Dreifachmörder

Keystone-SDA

Der 47-jährige Gerüstbauer, der wegen des Dreifachmordes von Zürich und Laupen BE angeklagt ist, soll lebenslänglich ins Gefängnis. Dies hat der Staatsanwalt am Dienstag gefordert.

(Keystone-SDA) Anschliessend soll der Spanier verwahrt werden. Zudem fordert der Staatsanwalt einen Landesverweis von 15 Jahren.

Die Ermittlungen in diesen drei Mordfällen dauerten satte vierzehn Jahre. Ein Grund dafür ist, dass der Massen-DNA-Test nach der Ermordung der Psychoanalytikerin in Zürich keinen Treffer brachte – obwohl alle Ex-Patienten einen Wangenabstrich liefern sollten.

Eine Erklärung dafür wäre, dass der der Beschuldigte einen Dritten zum Test geschickt hatte. Sonst wäre der 47-Jährige bereits nach dem ersten Mord aufgeflogen. Der Beschuldigte vertritt die Theorie, dass das forensische Institut wohl etwas verwechselt habe.

Der Spanier ist wegen dreifachen Mordes in Zürich und Laupen BE angeklagt. Seinen ersten Mord soll er im Dezember 2010 begangen haben, als er seine frühere Psychoanalytikerin habe ausrauben wollen. Fünf Jahre später soll er aus dem gleichen Grund seine früheren Nachbarn getötet haben. Erst 2024 wurde er verhaftet.