Zürcher Staatsanwaltschaft klagt 33-Jährigen wegen Welpenhandels an

Keystone-SDA

Ein 33-jähriger Schweizer soll Hundewelpen illegal in die Schweiz eingeführt und zum Kauf angeboten haben. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hat beim Bezirksgericht Bülach Anklage gegen den Hundehändler erhoben.

(Keystone-SDA) Wegen gewerbsmässigen Betrugs, Urkundenfälschung und mehrfacher Tierquälerei wird sich der 33-jährige Schweizer vor Gericht verantworten müssen, wie die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte. Er soll zwischen Ende Juli 2020 und Anfang Januar 2021 in 23 Fällen im Internet Hundewelpen mit angeblich Schweizer Herkunft zum Verkauf angeboten haben.

Die Staatsanwaltschaft beantragt beim Gericht eine teilbedingte Freiheitsstrafe, eine Geldstrafe sowie eine Busse.