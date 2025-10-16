The Swiss voice in the world since 1935
Zürcher Staatsanwaltschaft klagt gewalttätige Fussballfans an

Keystone-SDA

Knapp ein Jahr nach einem gewaltsamen Angriff vor dem Stadtzürcher Fussballderby GC gegen FCZ hat die Zürcher Staatsanwaltschaft die Verfahren gegen über zwei Dutzend Beschuldigte weitgehend abgeschlossen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Sieben Personen wurden angeklagt, 14 erhielten einen Strafbefehl, wie die Oberstaatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Der Vorfall ereignete sich am Samstag, 19. Oktober 2024, am Bahnhof Hardbrücke. Dort kam es zu einem Angriff von mutmasslichen GC-Anhängern auf mehrere FCZ-Fans. Diese wurde teilweise verletzt und beraubt.

Insgesamt wurde gegen 26 beschuldigte Erwachsene ermittelt. Sechs Beschuldigte wurden beim Bezirksgericht Zürich angeklagt. Ein weiterer Fall landet vor Gericht, weil der Beschuldigte Einsprache gegen einen Strafbefehl erhob.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

