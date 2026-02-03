The Swiss voice in the world since 1935
Zürcher Stadtpolizei nimmt 40-Jährigen nach Angriff auf Juden fest

Keystone-SDA

Erneuter Angriff auf orthodoxe Juden in der Stadt Zürich: Die Stadtpolizei hat am Montagabend im Kreis 3 einen 40-jährigen Kosovaren festgenommen, der einen jüdischen Mann tätlich angegriffen hatte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Gemäss bisherigen Erkenntnissen habe der Verhaftete unvermittelt einen 26-jährigen orthodoxen Juden mit Faustschlägen angegriffen. Der Angreifer habe dank mehreren zu Hilfe kommenden Personen überwältigt werden können, teilte die Polizei am Dienstag mit.

