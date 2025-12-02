The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Zürcher Stadtpolizei nimmt zwei mutmassliche Drogendealer fest

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich hat am Montag zwei mutmassliche Drogendealer festgenommen. Dabei stellten die Einsatzkräfte über ein Kilogramm Kokain, mehr als 10 Kilogramm Haschisch und über 2,5 Kilogramm Marihuana sowie Bargeld sicher.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zivile Polizistinnen und Polizisten kontrollierten am Nachmittag zwei Personen, die zuvor im Kreis 3 einen CBD-Shop besucht hatten, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Die Einsatzkräfte fanden Kokain sowie weitere Betäubungsmittel und leiteten daraufhin Ermittlungen ein. Diese führten sie sowohl zum Wohnort des CBD-Shop-Betreibers als auch zu einem weiteren möglichen Drogendealer. Bei den anschliessenden Hausdurchsuchungen im Kanton Zürich sowie der Durchsuchung des CBD-Shops stellte die Polizei die Betäubungsmittel sowie das Bargeld sicher.

Bei den festgenommenen mutmasslichen Drogendealern handelt es sich laut Stadtpolizei um zwei Schweizer im Alter von 32 und 58 Jahren.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft