Zürcher Stadtpolizei nimmt zwei mutmassliche Drogendealer fest

Keystone-SDA

Die Stadtpolizei Zürich hat am Montag zwei mutmassliche Drogendealer festgenommen. Dabei stellten die Einsatzkräfte über ein Kilogramm Kokain, mehr als 10 Kilogramm Haschisch und über 2,5 Kilogramm Marihuana sowie Bargeld sicher.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zivile Polizistinnen und Polizisten kontrollierten am Nachmittag zwei Personen, die zuvor im Kreis 3 einen CBD-Shop besucht hatten, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte.

Die Einsatzkräfte fanden Kokain sowie weitere Betäubungsmittel und leiteten daraufhin Ermittlungen ein. Diese führten sie sowohl zum Wohnort des CBD-Shop-Betreibers als auch zu einem weiteren möglichen Drogendealer. Bei den anschliessenden Hausdurchsuchungen im Kanton Zürich sowie der Durchsuchung des CBD-Shops stellte die Polizei die Betäubungsmittel sowie das Bargeld sicher.

Bei den festgenommenen mutmasslichen Drogendealern handelt es sich laut Stadtpolizei um zwei Schweizer im Alter von 32 und 58 Jahren.