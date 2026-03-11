Zürcher Stadtrat ordnet Nachzählung im Wahlkreis 12 an

Keystone-SDA

Das Wahlresultat für den Gemeinderat Zürich wird im Kreis 12 nachgezählt. Dies hat der Stadtrat am Mittwoch nach dem knappen Wahlergebnis der EVP am Sonntag mitgeteilt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die EVP erreichte im Kreis 12 einen Stimmenanteil von 4,95 Prozent und verpasste damit die 5-Prozent-Hürde. Die nächste Legislatur wäre die Partei deshalb nicht im Gemeinderat vertreten.

Wegen des knappen Ergebnisses und dessen politischen Tragweite ordnete der Stadtrat nun eine Nachzählung an, wie die Stadt Zürich am Mittwoch mitteilte.